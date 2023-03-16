Россияне рассказали, сколько денег готовы дать детям на покупку квартиры

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Большинство россиян (65%) считают, что нужно помогать своим детям с покупкой квартиры, из них треть готовы оплатить половину стоимости квартиры, а 8% — купить ее целиком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие» (есть у РБК).

При этом 35% всех участников опроса сообщили, что будут давать деньги детям на квартиру только в том случае, если у них будет финансовая возможность, а 29% считают важным помочь детям в любом случае.

Четверть опрошенных (25%) считают, что дети должны справляться с покупкой жилья самостоятельно; 6% родителей считают возможным дать деньги детям только в долг, а 4% думают, что дети, напротив, должны покупать квартиры родителям.

Из тех, кто готов помогать детям с покупкой жилья, треть считает правильным участвовать в выплатах по ипотеке. Еще 30% готовы оплатить половину стоимости жилья; 17% — дать денег на первоначальный взнос по кредиту, а 8% — оплатить полную стоимость покупки.

В абсолютных цифрах более половины опрошенных готовы выделить детям сумму от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Каждый пятый может вложить в жилье ребенка 300-700 тыс. руб., а 14% — до 300 тысяч руб.

Опрос проводили в феврале 2023 года среди 1323 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Большинство россиян (55%) считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% — если те находятся в тяжелом материальном положении, выяснил ранее сервиса по поиску работы Superjob.

Чаще остальных среди опрошенных о необходимости финансово помогать родителям при любых условиях говорили мужчины (58 против 52% среди женщин), а также молодежь до 24 лет (69%) и россияне, получающие от 80 тыс. руб. в месяц (64%).

Среди респондентов, у кого есть родители, 22% стараются поддерживать их финансово постоянно, а 36% делают это время от времени, по необходимости. У 18% опрошенных обратная ситуация: родители помогают им. Каждый десятый признался, что поддерживает родителей финансово очень редко, а 8% вообще не помогают деньгами.