Ракова подвела промежуточный итог внедрения нейросетей в медицине

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За три года эксперимента по внедрению систем компьютерного зрения в лучевую диагностику в московских клиниках искусственный интеллект (ИИ) обработал уже более 9 млн снимков. К работе подключено уже более 150 медицинских организаций, а в прошлом году началось масштабирование программы на другие регионы страны — к апробации нейросетей в лучевой диагностике приступили в ЯНАО. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эксперимент стартовал в 2020 году, а сейчас 44 сервиса на базе ИИ помогают врачам-рентгенологам находить признаки заболеваний по 19 направлениям, — заявила Ракова. — На основе автоматизации и научного подхода формируются новые способы организации медицинской помощи, направленные на повышение ее доступности и качества».

Так, с 2020 года работает референс-центр, где врачи-рентгенологи еженедельно описывают более 80 тыс. снимков 24 часа в сутки, что позволило удвоить производительность труда и резко сократить время постановки диагноза. Кроме того, в рамках эксперимента подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, создана первая в России открытая библиотека наборов данных для сферы здравоохранения, а также разработаны и утверждены 11 национальных стандартов в сфере применения ИИ в здравоохранении, десять из которых вступили в силу.

Эксперимент проводится на базе Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Как отметил директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, создавать методы оценки применения нейросетей в лучевой диагностике им приходилось практически с нуля. «Сейчас мы проводим оценку точности алгоритмов, анализируем совместно с разработчиками выявленные расхождения между заключением сервиса и врача, передаем разработчикам обратную связь от рентгенологов», — добавил Васильев. Следующий этап — обучение комплексных сервисов, то есть когда нейросеть на одном снимке выявляет сразу несколько заболеваний.

Также в 2023 году планируется внедрить комплексные решения по различным анатомическим областям и модальностям, тогда как сейчас столичным врачам доступен один подобный сервис по анализу КТ-исследований органов грудной клетки, который находит на одном снимке девять патологий. В планах стоит и автоматизация большего числа рутинных измерений.