Ефимов рассказал о льготных инвесткредитах шести компаниям с начала года

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С начала 2023 года власти Москвы одобрили получение инвестиционных льготных кредитов на 8,8 млрд руб. шести столичным предприятиям — производителям лекарственных средств, продуктов питания и строительных конструкций. «Инвестиционные льготные кредиты оказывают бизнесу существенную поддержку в развитии производственной деятельности — они позволяют расширять мощности и развивать выпуск высокотехнологичной продукции», — рассказал об этом вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте прошлого года из-за возросшего внешнего давления на столичную экономику город представил производственным компаниям новые инструменты помощи. Так, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд руб. для частичного финансирования кредитов промышленным предприятиям и инвесторам, которые строят в столице нежилые объекты. Для получения средств по льготной ставке необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки подписывается соглашение об уплате части процентных платежей, по которому ежемесячно перечисляется необходимая сумма за три дня до списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит.

В июле 2022 года в рамках антикризисных мер поддержки ставка по таким займам была снижена с 9 до 3%, а максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб. Срок оказания поддержки по программе достигает трех лет.

Также в феврале уже 2023 года работающим на территории города промышленным предприятиям упростили порядок получения льготного инвестиционного кредита, упразднив требование к организациям по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет. Полученные средства компании могут направить на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Столичным предприятиям доступен широкий пул мер системной поддержки — более 20 финансовых и нефинансовых механизмов. Сегодня особую популярность у заводов приобрели льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.