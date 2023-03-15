Ефимов рассказал о льготных инвесткредитах шести компаниям с начала года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 10:44
Семиклассница в Петербурге умерла на уроке физкультуры Общество, 10:42
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 10:39
Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке» Бизнес, 10:38
SkillBox сообщил об уходе гендиректора GeekBrains Технологии и медиа, 10:34
В Чувашии два человека попали в больницу с сибирской язвой Общество, 10:29
NASA и Axiom Space договорились отправить на МКС третий частный экипаж Технологии и медиа, 10:24
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 10:22
Итоги 2022 года для электронной коммерции РБК +, 10:21
Умер бывший главный тренер сборной России по шахматам Наум Рашковский Спорт, 10:20
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 10:16
C какими сложностями сталкиваются благотворительные инициативы в России РБК+, 10:12
Что такое френдшоринг и чем он опасен для мировой экономики Pro, 10:12
Рынок ипотечных облигаций в России достиг ₽1,1 трлн в 2022 году Инвестиции, 10:12
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о льготных инвесткредитах шести компаниям с начала года

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С начала 2023 года власти Москвы одобрили получение инвестиционных льготных кредитов на 8,8 млрд руб. шести столичным предприятиям — производителям лекарственных средств, продуктов питания и строительных конструкций. «Инвестиционные льготные кредиты оказывают бизнесу существенную поддержку в развитии производственной деятельности — они позволяют расширять мощности и развивать выпуск высокотехнологичной продукции», — рассказал об этом вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте прошлого года из-за возросшего внешнего давления на столичную экономику город представил производственным компаниям новые инструменты помощи. Так, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд руб. для частичного финансирования кредитов промышленным предприятиям и инвесторам, которые строят в столице нежилые объекты. Для получения средств по льготной ставке необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки подписывается соглашение об уплате части процентных платежей, по которому ежемесячно перечисляется необходимая сумма за три дня до списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит.

В июле 2022 года в рамках антикризисных мер поддержки ставка по таким займам была снижена с 9 до 3%, а максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб. Срок оказания поддержки по программе достигает трех лет.

Также в феврале уже 2023 года работающим на территории города промышленным предприятиям упростили порядок получения льготного инвестиционного кредита, упразднив требование к организациям по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет. Полученные средства компании могут направить на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Столичным предприятиям доступен широкий пул мер системной поддержки — более 20 финансовых и нефинансовых механизмов. Сегодня особую популярность у заводов приобрели льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Теги
льготные займы промышленность Владимир Ефимов Москва
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter