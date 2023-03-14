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Умер сыгравший в сериале «Склифософский» актер Толубаев

Умер актер и режиссер Александр Толубаев, сыгравший в сериале «Склифософский»
Александр Толубаев
Александр Толубаев (Фото: vdomeaktera.com)

Актер и режиссер Александр Толубаев умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Сообщение об этом размещено на сайте Воронежского отделения Союза театральных деятелей России «Дом актера».

«Последнее время он жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза», — говорится на сайте воронежского союза театральных деятелей.

В этот театре он поставил спектакль «Не все коту масленица» по комедии Александра Островского, спектакль «В бегах» по пьесе Сергея Разсохина и Владимира Преображенского, «Наваждение» по рассказу Аркадия Аверченко. «Его спектакли, в которых он и сам нередко участвовал, любили и актеры, и зрители», — отмечает союз.

Толубаев родился 14 мая 1950 года.

На его счету более 30 ролей в сериалах и в кино, в том числе роль в том числе роль Розенберга в в сериале «Склифосовский», а также эпизодические роли в сериале «Михаил Ломоносов» и в фильме Сергея Бондарчука «Борис Годунов».

Теги
актер Воронеж режиссер
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