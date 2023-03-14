Владимир Путин приехал в Улан-Удэ

Путин приехал в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и встретится с главой Бурятии

Вид на Улан-Удэ (Фото: Марк Агнор / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где у него запланировано посещение авиационного завода, совещание и встреча с губернатором Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщает ТАСС.

Совещание будет посвящено теме реализации программы развития дальневосточных городов. На мероприятии, помимо Цыденова, будет присутствовать полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В режиме видеоконференции участие примут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Рабочая поездка главы государства завершится встречей с Цыденовым.

Улан-Удэнский авиационный завод, который должен посетить Путин, входит в холдинг «Вертолеты России». Предприятие производит вертолеты серий Ми-8АМТ и Ми-171, а также детали для самолетов Як-130, Як-152, Су-25, Су-30 и Бе-200. В январе Цыденов сообщал, что обсудил с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым развитие на заводе нового производства беспилотников.

В предыдущий раз Путин посещал Бурятию летом 2017 года. Тогда он побывал на Байкале и провел два совещания: по вопросу сохранения озера и по теме ликвидации природных пожаров.