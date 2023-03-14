Суд в Москве вынес приговоры фигурантам дела об избиении пассажира метро
Измайловский суд Москвы вынес обвинительные приговоры троим фигурантам уголовного дела об избиении пассажира метро, который заступился за девушку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Как следует из материалов дела, в 2021 году Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне московского метро, следовавшего от станции «Измайловская» к станции «Первомайская», избили 25-летнего пассажира метро, который заступился за девушку. Двое мужчин били его руками и ногами по голове, а третий не давал находившимся в вагоне пассажирам оказать помощь пострадавшему.
Прокуратура считает, что фигуранты хотели убить мужчину, но не смогли: пассажирка вагона по связи с машинистом вызвала полицию, после чего они сбежали. При этом они угрожали убийством очевидицам преступления, а затем применением насилия — задержавшим их сотрудникам полиции.
В зависимости от роли и степени участия в преступлении суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК (угроза и применение насилия) и ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством).
Всех троих суд приговорил к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Ханмагомедов получил наказание в виде 12 лет, Мусалаев — 11 лет, Залибеков — восемь с половиной лет.
Как рассказывал в 2021 году «Московскому комсомольцу» избитый пассажир метро, Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков во время поездки в вагоне шумели и ругались матом, а после того, как одна девушка сделала им замечание, стали ей угрожать. Мужчина заступился за нее, и его избили. В результате он получил два перелома носа и серьезное повреждение глаза.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить потерпевшего ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а женщину, которая вызвала полицию, — медалью «За содействие». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководство столичного метрополитена выплатит избитому мужчине 2 млн руб.