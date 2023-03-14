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Суд в Москве вынес приговоры фигурантам дела об избиении пассажира метро

Суд назначил от 8,5 до 12 лет колонии избившим мужчину в поезде московского метро
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Измайловский суд Москвы вынес обвинительные приговоры троим фигурантам уголовного дела об избиении пассажира метро, который заступился за девушку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как следует из материалов дела, в 2021 году Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне московского метро, следовавшего от станции «Измайловская» к станции «Первомайская», избили 25-летнего пассажира метро, который заступился за девушку. Двое мужчин били его руками и ногами по голове, а третий не давал находившимся в вагоне пассажирам оказать помощь пострадавшему.

Прокуратура считает, что фигуранты хотели убить мужчину, но не смогли: пассажирка вагона по связи с машинистом вызвала полицию, после чего они сбежали. При этом они угрожали убийством очевидицам преступления, а затем применением насилия — задержавшим их сотрудникам полиции.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК (угроза и применение насилия) и ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством).

Всех троих суд приговорил к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Ханмагомедов получил наказание в виде 12 лет, Мусалаев — 11 лет, Залибеков — восемь с половиной лет.

Как рассказывал в 2021 году «Московскому комсомольцу» избитый пассажир метро, Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков во время поездки в вагоне шумели и ругались матом, а после того, как одна девушка сделала им замечание, стали ей угрожать. Мужчина заступился за нее, и его избили. В результате он получил два перелома носа и серьезное повреждение глаза.

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить потерпевшего ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а женщину, которая вызвала полицию, — медалью «За содействие». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководство столичного метрополитена выплатит избитому мужчине 2 млн руб.

Теги
Москва суд московское метро Генпрокуратура избиение покушение на убийство
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