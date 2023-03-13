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Возведение «Кленового бульвара» БКЛ потребовало рекордного объема бетона

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При строительстве станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро потребовалось свыше 90 тыс. кубометров бетона, что втрое выше среднего значения для станций подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, беспрецедентный объем потребовавшихся стройматериалов отчасти связан с рекордной длиной котлована, в котором строили станцию, — 644 м. Причем менее трети из этого (191 м) занимает собственно станция, оставшиеся 453 м приходятся на зону путевого развития.

«Эта зона включает в себя группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов, — добавил вице-мэр. — Каждый тупик предназначен для оборота и ночного отстоя одного восьмивагонного состава и оборудован служебной платформой. Пункт технического осмотра, в свою очередь, обеспечит техническое обслуживание электропоездов».

Осложняла возведение станции близость к стройплощадке водных ресурсов — берег Москвы-реки проходит от нее буквально в 50 м, также поблизости располагается Перервинский гидроузел. Соответственно, в этом районе наблюдается относительно высокий уровень грунтовых вод. «Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована, мы использовании водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления», — отметил гендиректор проектировочной и подрядной компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

Станция «Кленовый бульвар» располагается в Южном административном округе Москвы и была открыта 1 марта 2023 года вместе с пуском движения по всему ходу БКЛ. Планируется, что с «Кленового бульвара» впоследствии будет пересадка на одноименную станцию строящейся Бирюлевской линии метро.

Теги
Большая кольцевая линия метро бетонные изделия Строительство Андрей Бочкарев Московский метрополитен
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