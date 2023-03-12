Республика Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом. Об этом сообщил МИД страны, передает La Nueva Radio.

«Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, Правительство примирения и национального единства Никарагуа <...> уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения», — сказано в заявлении ведомства.

Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане сообщило, что президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился закрыть посольство Ватикана в Манагуа и посольство Никарагуа при Ватикане в Риме. По словам собеседника агентства, такие действия не означают полного разрыва отношений между сторонами, однако это «серьезные шаги» к такому развитию событий.

Причиной такого шага со стороны Манагуа стало заявление папы римского Франциска, который назвал власть в Никарагуа «грубой диктатурой». Понтифик высказался так в интервью Infobae, говоря о заключении в тюрьму никарагуанскими властями нескольких чиновников от католической церкви, в том числе епископа Роландо Альвареса.

«С большим уважением, у меня нет другого выбора, кроме как думать о дисбалансе человека, который руководит [Даниэлем Ортегой]. Там у нас епископ в тюрьме, очень серьезный, очень способный человек. Он хотел дать свои показания и не принял ссылку. Это то, что находится за пределами того, чем мы живем», — сказал Франциск.

Епископ Роландо Альварес, ярый критик Ортеги, был приговорен к более чем 26 годам тюремного заключения в Никарагуа в прошлом месяце по обвинениям, которые включали государственную измену, подрыв национальной целостности и распространение ложных новостей.