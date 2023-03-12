В Московском планетарии сообщили о возможности наблюдать редкое явление

Московский планетарий: в марте в небе будут видны сразу несколько планет

В марте возможно будет наблюдать редкое небесное явление — на небе будут видны сразу несколько планет, рассказала «РИА Новости» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, по вечерам в ясную погоду над горизонтом будут видны Венера, Марс и Юпитер. 24 марта Венера и Луна пройдут рядом друг с другом. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но без телескопа их разглядеть не получится. «Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — отметила Рублева.

В апреле произойдет гибридное солнечное затмение — оно будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений. Его можно будет наблюдать из Австралии и Индонезии, россияне его не увидят. Но полутеневое затмение Луны, которое пройдет 5 мая, будет частично наблюдаться с территории России.

Ранее в марте NASA показало фото дюн в форме ровных полусфер на Марсе. Изучив подборку снимков, исследователи выяснили, что «лунки» передвигаются по планете. За 687 земных дней — ровно столько длится марсианский год — эти дюны сдвигаются на расстояние около 1 м.