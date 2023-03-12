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В Гааге полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Полиция применила водометы для разгона демонстрации экоактивистов и фермеров

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстрации экоактивистов и фермеров в Гааге, сообщает Reuters.

Более 10 тыс. нидерландских фермеров вышли на акцию против планов правительства ограничить выбросы азота. По их мнению, это приведет к закрытию многих ферм и ударит по производству продуктов питания. На демонстрацию пытались проехать фермеры на тракторах, сообщает AP. Полиция разрешила проезд только двум, объяснив это соображениями безопасности.

В то же время в других частях Гааги тысячи защитников окружающей среды перекрыли магистраль, выступая против льгот по налогу на топливо для нефтеперерабатывающих заводов, угольных электростанций, авиационной и судоходной отраслей. Экоактивисты из группы Extinction Rebellion взобрались на стену рядом с перекрытой дорогой и повесили баннер с надписью «Прекратите субсидии на ископаемое топливо».

Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы. Пожарные и волонтеры установили в городе палатку, где протестующие могли получить медицинскую помощь и попросить сухую одежду, если они промокли, сообщает RTL.

В Extinction Rebellion заявили, что несколько активистов получили переохлаждение из-за водометов. Еще четверо демонстрантов по неясным причинам почувствовали себя плохо, им оказали медицинскую помощь.

Полиция задержала около 700 человек. Активисты Extinction Rebellion выходили на протест и в январе. Тогда были задержаны 768 демонстрантов.

Теги
Гаага Нидерланды полиция водометы активисты демонстранты
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