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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи
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На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера, сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

О пострадавших и разрушениях информации не приводится. Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км. Уровень опасности повышен до третьего в четырехуровневой классификации извержений, действующей в Индонезии.

Как сообщил офицер района Бабадан Пос Юлианто, всего было «пять-шесть выбросов лавы», и если количество продолжит расти, а вулканический пепел и лава распространятся за пределы 7 км, то жителям рекомендуют эвакуироваться. В заявлении центра уточняется, что ситуация находится под контролем.

Вулкан Мерапи высотой 2910 м считается в Индонезии одним из самых активных и молодых. Часть вулкана расположена в юго-восточной части Тихоокеанского огненного кольца — на линии разлома, простирающейся от Западного полушария через Японию и Юго-Восточную Азию. Всего в стране около 130 вулканов.

Теги
Индонезия извержение вулкана
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