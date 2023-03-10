Суд обязал пенсионеров заплатить внуку ₽1 тыс. за мат в его присутствии

Суд в Рыбинске взыскал с бабушки и дедушки компенсацию за мат в присутствии внука

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд в Рыбинске Ярославской области взыскал с двух пенсионеров 1 тыс. руб. за мат в присутствии 16-летнего внука. Об этом сообщается в группе Ярославского областного суда во «ВКонтакте», в суде подтвердили РБК подлинность информации.

Бабушка с дедушкой в 2021 году несколько раз приезжали к внуку в гости. «По словам мальчика, между ними сложились неприязненные отношения, родственники его нередко оскорбляют. Так как ему не верили, он записал их общение на телефон», — говорится в сообщении.

Отец подростка требовал, чтобы бабушка и дедушка заплатили по 2 тыс. руб. Суд установил, что они «допустили использование нецензурных выражений в присутствии несовершеннолетнего», но эти высказывания «не были направлены на умаление чести и достоинства внука». Кроме того, подросток относился к родственникам «без должного уважения» и сам провоцировал их на брань, счел суд. Тем не менее, использовать мат в разговоре с ребенком недопустимо, это служит «подрыву нормальных семейных взаимоотношений», подчеркнули в суде.

С учетом этих выводов обоим пенсионерам назначили компенсацию в 500 руб. «Взыскание большей суммы может способствовать усугублению конфликтных отношений в семье», — предположили в суде.

«Коммерсантъ» уточняет, что отец ребенка сначала обратился за компенсацией в Рыбинский городской суд, но назначенная сумма компенсации его не удовлетворила. Областной суд оставил решение без изменений.