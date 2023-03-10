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Умерла последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц

Последняя участница антифашистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц умерла в 103 года

Последняя из выживших участниц движения против фашистов «Белая роза» Трауте Лафренц умерла на 104 году жизни. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter.

«Трауте Лафренц умерла как последняя участница «Белой розы» в возрасте 103 лет. Нам очень повезло, что она выжила и смогла столь ярко рассказать о сопротивлении», — написал канцлер.

По информации агентства DPA, Лафренц умерла 6 марта в США, на острове Йонджес в Южной Каролине.

Трауте Лафренц родилась в Гамбурге в 1919 году. В мае 1941 года она переехала для учебы в Мюнхен, где познакомилась с Гансом Шоллем и Кристофом Пробстом — членами движения «Белая роза», сопротивляющегося немецким властям. Лафренц участвовала в распространении антифашистских листовок. В марте 1943 года ее задержали, приговорив к году заключения. Она была освобождена лишь весной 1945 года американскими военными. После этого Лафренц переехала в США.

В 2019 году она получила Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — его вручают за «достижения, послужившие восстановлению отечества в области политической, экономической, социальной и интеллектуальной деятельности».

«Белая роза» была основана в июне 1942 года и была активной до февраля 1943 года. Это подпольная группа сопротивления, действовавшая в нацистской Германии. Ее образовали студенты Мюнхенского университета. Идейным вдохновителем организации стал Александр Шморель — эмигрант из России, студент медицинского факультета. Члены группы писали листовки с призывами присоединиться к борьбе против нацизма, чтобы противодействовать государственной пропаганде. В 1943 году основателей и участников организации казнили.

Теги
Германия Олаф Шольц смерть Сопротивление нацизм
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