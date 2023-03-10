Умерла последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц
Последняя из выживших участниц движения против фашистов «Белая роза» Трауте Лафренц умерла на 104 году жизни. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter.
«Трауте Лафренц умерла как последняя участница «Белой розы» в возрасте 103 лет. Нам очень повезло, что она выжила и смогла столь ярко рассказать о сопротивлении», — написал канцлер.
По информации агентства DPA, Лафренц умерла 6 марта в США, на острове Йонджес в Южной Каролине.
Трауте Лафренц родилась в Гамбурге в 1919 году. В мае 1941 года она переехала для учебы в Мюнхен, где познакомилась с Гансом Шоллем и Кристофом Пробстом — членами движения «Белая роза», сопротивляющегося немецким властям. Лафренц участвовала в распространении антифашистских листовок. В марте 1943 года ее задержали, приговорив к году заключения. Она была освобождена лишь весной 1945 года американскими военными. После этого Лафренц переехала в США.
В 2019 году она получила Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — его вручают за «достижения, послужившие восстановлению отечества в области политической, экономической, социальной и интеллектуальной деятельности».
«Белая роза» была основана в июне 1942 года и была активной до февраля 1943 года. Это подпольная группа сопротивления, действовавшая в нацистской Германии. Ее образовали студенты Мюнхенского университета. Идейным вдохновителем организации стал Александр Шморель — эмигрант из России, студент медицинского факультета. Члены группы писали листовки с призывами присоединиться к борьбе против нацизма, чтобы противодействовать государственной пропаганде. В 1943 году основателей и участников организации казнили.