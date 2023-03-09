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В центральной части Италии произошло землетрясение
В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Вид на город Перуджа
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находится в 21 км к северу от города Перуджа (административный центр области Умбрия).
По данным агентства ANSA, толчки были мощными и ощущались в нескольких районах города. Corriere della Sera уточняет, что о разрушениях и пострадавших пока неизвестно.
Глава области Тоскана Эудженио Джани сообщил, что в регионе тоже ощущались толчки.