В центральной части Италии произошло землетрясение

Вид на город Перуджа (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находится в 21 км к северу от города Перуджа (административный центр области Умбрия).

По данным агентства ANSA, толчки были мощными и ощущались в нескольких районах города. Corriere della Sera уточняет, что о разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

Глава области Тоскана Эудженио Джани сообщил, что в регионе тоже ощущались толчки.