Пять человек пострадали из-за взрыва в кафе в Изобильном

Фото: stavropolie_26 / VK

В городе Изобильный Ставропольского края один из посетителей кафе во время конфликта с другими посетителями активировал взрывное устройство. Об этом сообщил врио главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов на странице во «ВКонтакте».

«Пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает», — написал он.

По словам врио главы Изобильненского городского округа, полиция установила личности участников конфликта и начала проверку инцидента.

Один из пострадавших находится в реанимации, сообщал региональный минздрав в телеграм-канале. «Один пациент после операции, был переведен в реанимацию. Остальные находятся в травматологии и хирургии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.