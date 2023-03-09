В мэрии Москвы подвели промежуточные итоги работы программы реновации

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В Москве по программе реновации к настоящему времени расселили 410 домов, 179 из них уже снесли, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, начиная со старта программы свои жилищные условия улучшили более 71 тыс. человек. При этом темпы расселения ветхих домов в рамках реновации постоянно нарастают.

Среди округов Москвы по количеству расселенных домов лидируют Западный (60), Восточный (53) и Юго-Восточный (49). Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, реновация идет равномерно по всем округам и районам города.

Утвержденная в 2017 году программа предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Таким образом, реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено более 240 жилых зданий общей площадью 3,4 млн кв. м.

Ранее столичный градостроительный комплекс сообщал, что в феврале квартиры по программе реновации получили более 2,2 тыс. москвичей, что примерно на треть превышает аналогичный показатель января.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участники программы получают квартиры в новостройках в тех же районах, где находятся их старые дома. Исключениями стали Зеленоград, Троицкий и Новомосковский округа, где переселение ведется в пределах округа.