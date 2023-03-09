В мэрии Москвы подвели промежуточные итоги работы программы реновации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 12:44
Кремль призвал россиян избегать районов с беспорядками в Грузии Политика, 12:44
Как провести аттестацию, чтобы суд не отменил ее результаты — 5 советов Pro, 12:42
Сроки выплат компенсаций клиентам криптобиржи Mt. Gox снова перенесли Крипто, 12:41
Ликсутов рассказал об отмене комиссий при оплате парковки Город, 12:41
В Карелии студента задержали за госизмену Общество, 12:36
В Запорожской области сформируют народное ополчение Политика, 12:28
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Прокуратура прекратила дело против главы ФИФА за полет частным самолетом Спорт, 12:24
В мэрии Москвы подвели промежуточные итоги работы программы реновации Город, 12:24
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата» Общество, 12:20
BlackRock: где искать акции, которые выиграют на фоне роста ставок Pro, 12:16
В Приднестровье заявили о предотвращении теракта СБУ против руководства Политика, 12:15
Ефимов рассказал о ₽4,7 млрд льготных инвесткредитов фармкомпаниям за год Город, 12:10
Имущество главреда РБК арестовали из-за «иноагентского» штрафа в ₽5000 Общество, 12:09
Город ,  
0 

В мэрии Москвы подвели промежуточные итоги работы программы реновации

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве по программе реновации к настоящему времени расселили 410 домов, 179 из них уже снесли, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, начиная со старта программы свои жилищные условия улучшили более 71 тыс. человек. При этом темпы расселения ветхих домов в рамках реновации постоянно нарастают.

Среди округов Москвы по количеству расселенных домов лидируют Западный (60), Восточный (53) и Юго-Восточный (49). Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, реновация идет равномерно по всем округам и районам города.

Утвержденная в 2017 году программа предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Таким образом, реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено более 240 жилых зданий общей площадью 3,4 млн кв. м.

Ранее столичный градостроительный комплекс сообщал, что в феврале квартиры по программе реновации получили более 2,2 тыс. москвичей, что примерно на треть превышает аналогичный показатель января.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участники программы получают квартиры в новостройках в тех же районах, где находятся их старые дома. Исключениями стали Зеленоград, Троицкий и Новомосковский округа, где переселение ведется в пределах округа.

Теги
Москва реновация жилья Строительство Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter