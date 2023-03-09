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Сотни пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом

CDC: на круизном лайнере Ruby Princess вспышка норовируса, заражены сотни пассажиров

Как минимум 284 из 2881 пассажира круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В настоящее время лайнер пришвартовался в Галвестоне, штат Техас, где эпидемиологи уже собирают необходимые образцы у пассажиров.

Как уточняет CBC News, все пассажиры остаются изолированы в своих каютах, у многих из них приступы рвоты и диареи. В Carnival Corporation, которой принадлежит лайнер, уточнили, что источник болезни еще не определен, однако норовирус часто называют «вирусом круизных судов».

Норовирус — возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания с поражением желудочно-кишечного тракта. Инфекция характеризуется диареей без крови, рвотой и болью в животе. Также могут возникать лихорадка или головные боли. Вирус обычно распространяется фекально–оральным путем, например через зараженную пищу или воду.

Ruby Princess не в первый раз попадает в сообщения СМИ. Так, в марте 2020 года лайнер пришвартовался в порту Сиднея с сотнями зараженных COVID-19. Позже количество зараженных увеличилось до 663 человек, из них 28 погибли.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
вирус круизный лайнер США CDC
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