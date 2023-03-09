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ОАЭ разрешили семьям получать многократную туристическую визу на 5 лет

ОАЭ разрешили семьям с детьми получать многократную туристическую визу на пять лет

Объединенные Арабские Эмираты разрешили семьям с детьми в возрасте до 18 лет получать туристическую визу для многократного вьезда в страну сроком на пять лет, передает Emarat Al Youm со ссылкой на Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможенной и портовой безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ICP).

Многократную визу могут выдать любому человеку, при этом ему не потребуется поручительство спонсора. Тот, кому выдадут разрешение, сможет находиться в стране не более 90 дней в год. Документ можно будет продлить один раз на такой же срок. При этом максимальный срок пребывания в стране вырастет до полугода. В каждом из этих случаев новый период отсчитывается с даты выдачи визы, а не начала календарного года.

Чтобы получить визу, потребуется соблюсти несколько требований:

  • предоставить выписку из банка с данными об изменениях баланса в течение шести месяцев. На счету получателя визы при этом должно быть не менее $4 тыс.
  • оформить медицинскую страховку в ОАЭ на 180 дней.
  • въехать в страну в течение 60 дней с даты выдачи визы, в противном случае разрешение аннулируют.
  • заявление на получение семейной визы могут подать только семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Несовершеннолетние дети при этом получат визу как сопровождающие получателя документа. Все остальные лица старше 18 лет должны подавать заявку самостоятельно, соблюдая все требования по документам.

В случае, если в текущем году человек пробыл в стране менее 90 дней, «неиспользованные» дни на следующий год не перенесут. Если получатель визы нарушит требования, установленные по срокам пребывания, визу аннулируют.

Подать заявку на визу можно через веб-сайт или приложение для смартфона. Ответ придет на электронную почту в течение одного рабочего дня после подачи заявки.

Сейчас граждане, у которых есть резидентская виза или вид на жительство в ОАЭ, могут спонсировать своих жен, детей и родителей при получении визы. При этом дочь в возрасте старше 18 лет не должна состоять в браке, а сын — быть старше 25 лет.

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Также одно лицо имеет право получать многократную туристическую визу сроком на пять лет при соблюдении требований. Разница в том, что, в соответствии с новыми правилами, визы в качестве сопровождающих получателя получают дети.

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