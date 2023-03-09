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Мишустин сыграл на рояле мелодию из «Юноны и Авось»

Премьер Михаил Мишустин сыграл на рояле мелодию из рок-оперы «Юнона и Авось»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сыграл на рояле романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». Политик исполнил ее в видеообращении к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова, запись показали в эфире «Первого канала».

Мишустин в своем обращении назвал Рыбникова «музыкальным гением». Музыка композитора, по словам премьера, «звучала повсюду».

«И, конечно, невозможно не вспоминать ваши мелодии из таких рок-опер, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось». Когда я был студентом, я помню, как мы ночами стояли в очереди для того, чтобы, когда кассы утром открывались, достать заветный билет на галерку», — сказал он.

Министр вспомнил сочиненную композитором музыку из детских фильмов «Усатый нянь», «Про Красную Шапочку», «Буратино», песни «Белый шиповник» и романса «Я тебя никогда не забуду».

«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение, я даже попробую что-то сыграть», — сказал премьер, и начал свое выступление. Завершив его, он добавил: «Ну разве это не волшебно?».

Премьер пожелал Рыбникову удачи и здоровья, всего самого доброго и поблагодарил его за творчество и «детство миллионов мальчишек и девчонок».

Алексей Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве. В 1967 году он окончил Московскую консерваторию (класс Арама Хачатуряна), после чего стал писать музыку к кинофильмам, мультфильмам и театральным спектаклям. Сотрудничал с московским театром Ленком, а в 1992 году создал собственный музыкальный передвижной театр Алексея Рыбникова.

Рыбников написал музыку более чем к 130 проектам, в том числе к фильмам «Остров сокровищ» (1971), «Тот самый Мюнхгаузен» (1981), Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» (1977), «Вам и не снилось...» (1980), и другим.

Композитор стал лауреатом многих государственных наград. Среди них — Государственная премия Российской Федерации, орден Дружбы и другие. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и других.

В 1999 году Рыбникову присвоили звание Народного артиста России.

Теги
рояль Михаил Мишустин музыка
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