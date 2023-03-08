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Умер главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Нечаев

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Нечаев умер на 37-м году жизни
Александр Нечаев
Александр Нечаев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев умер в возрасте 36 лет. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале журнала.

«С бесконечной печалью сообщаем о скоропостижной смерти Александра Нечаева, главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не уточняется. Источник в кругу друзей Нечаева сообщил «Газете.Ru», что тот умер в Ташкенте.

Нечаев родился 12 мая 1986 года в городе Маркс Саратовской области. Учился в Саратовском государственном университете на журналиста. Работал в саратовском филиале «Комсомольской правды», затем в «Российской газете». С 2008 года жил в Москве.

«Бюллетень кинопрокатчика» — издание агентства Metropolitan Media. В него входят еженедельная электронная рассылка и печатное издание, занимающееся анализом и прогнозов развития кинорынка. Выходит с ноября 2003 года.

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