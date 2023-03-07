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В Пензенской области запретили беспилотники

Пензенский губернатор Олег Мельниченко подписал указ о запрете использования беспилотников
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Жителям Пензенской области запретили запускать беспилотники. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

Запрет не распространяется на коптеры, используемые властями, а также физлицами «по договорам с органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями». Также разрешено использовать БПЛА «для обеспечения безопасности трубопроводного, железнодорожного транспорта».

Мера будет действовать до снятия режима базовой готовности, который действует в Пензенской области и большинстве других регионов России с 19 октября прошлого года. Контролировать исполнение указа губернатор будет лично.

Запрет на использование беспилотников ввели власти Пермского и Приморского краев, Орловской, Ростовской, Смоленской, Калужской областей и других регионов. Большая часть из них приняла такое решение после указа президента о четырех уровнях реагирования: от уровня базовой готовности до военного положения (последнее действует в новых регионах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях).

Санкции за нарушение использования воздушного пространства описаны в ст. 11.4 КоАП, если «действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Нарушителям-физлицам грозят штрафы в размере до 50 тыс. руб.

Теги
Пензенская область беспилотники Олег Мельниченко Запрет полетов
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