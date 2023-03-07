«РИА Новости» показало видео с противодронным ружьем «Гарпия»

«РИА Новости» показало видео тестового использования противодронного ружья «Гарпия» в окрестностях Донецка.

Ружье было протестировано на коптере DJI Mavic Pro, отмечает агентство. Данную модель используют обе стороны, в том числе в качестве ударного дрона, который несет на себе боезаряд для сброса над позициями противника.

Как указало агентство, противодронное ружье «Гарпия» «довольно часто» используется российской армией в зоне военной операции на Украине. Оно работает от литий-ионного аккумулятора, эффективная дальность, заявленная разработчиком, — от 500 м до 2 км, отмечает «РИА Новости».

В ноябре 2022 года на выставке «Аэронет-2035» в Москве представили квадрокоптер «Шершень», который предназначен для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона массовых беспорядков. Коптер разработали в России.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева Виталий Долгов отмечал, что это новый опытный образец, он может использоваться как для подавления других беспилотников, так и для разгона массовых беспорядков.