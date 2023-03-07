В Днепропетровской области потребовали от населения сдать выданное оружие

Власти Днепропетровской области установили десятидневный срок для сдачи оружия, которое в связи с началом специальной военной операции год назад выдали населению. Об этом в своем телеграм-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Такое решение власти приняли в ходе совещания с сотрудниками правоохранительных органов Днепропетровской области. На совещании обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе.

«Дело в том, что <...> гражданским лицам было предоставлено оружие. <...> Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили его», — написал Лысак, отметив, что у властей имеется список граждан, которым было выдано оружие.

В марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий гражданским лицам применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». Власти страны выдали населению «десятки тысяч автоматов», заявил глава МВД страны Денис Монастырский.

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации огнестрельного оружия. Согласно его положениям, короткоствольное оружие можно будет покупать и хранить, а использовать, помимо защиты дома, в тирах и на стрельбищах законных воинских формирований. Реформу поддержали министр обороны страны Алексей Резников и глава МВД Монастырский, пишут украинское издание «СИГНАЛ» и «РБК-Украина».