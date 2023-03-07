Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 06 мар, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 06 мар, 16:10
Байден пошутил про наличие у него мозга Политика, 01:25
В Днепропетровской области потребовали от населения сдать выданное оружие Политика, 00:53
В США призвали пересмотреть число ядерных боеголовок из-за Китая Политика, 00:48
Названа площадь элитного жилья, которое можно купить в Москве на ₽100 млн Недвижимость, 00:15
В Госдепе США сообщили о контактах с послом Антоновым Политика, 00:05
Чехия вслед за Германией решила попросить танки Leopard у Швейцарии Политика, 00:02
Эксперты описали, как изменился портрет женщины-инвестора за год Инвестиции, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье Экономика, 00:00
«Валиевой пора отдохнуть». Главные итоги финала Гран-при России Спорт, 00:00
Система «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса Финансы, 00:00
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 06 мар, 23:57
Зеленский назвал тяжелыми бои за Донбасс Политика, 06 мар, 23:45
Чешский производитель надувной военной техники рассказал о росте спроса Бизнес, 06 мар, 23:38
Мэр Набережных Челнов сказал «не спасибо», тем кто не платит налоги Бизнес, 06 мар, 23:24
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепропетровской области потребовали от населения сдать выданное оружие

Глава Днепропетровской области Лысак потребовал от населения сдать выданное оружие

Власти Днепропетровской области установили десятидневный срок для сдачи оружия, которое в связи с началом специальной военной операции год назад выдали населению. Об этом в своем телеграм-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Такое решение власти приняли в ходе совещания с сотрудниками правоохранительных органов Днепропетровской области. На совещании обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе.

«Дело в том, что <...> гражданским лицам было предоставлено оружие. <...> Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили его», — написал Лысак, отметив, что у властей имеется список граждан, которым было выдано оружие.

В марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий гражданским лицам применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». Власти страны выдали населению «десятки тысяч автоматов», заявил глава МВД страны Денис Монастырский.

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации огнестрельного оружия. Согласно его положениям, короткоствольное оружие можно будет покупать и хранить, а использовать, помимо защиты дома, в тирах и на стрельбищах законных воинских формирований. Реформу поддержали министр обороны страны Алексей Резников и глава МВД Монастырский, пишут украинское издание «СИГНАЛ» и «РБК-Украина».

Теги
Украина оружие Днепропетровская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах
Политика
ВКС России уничтожили 8 бронемашин в Днепропетровской области
Политика
Власти Днепропетровской области заявили об ударе по объекту энергетики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter