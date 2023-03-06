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Чернышенко назвал отстранение Винер влиянием политики Запада на спорт

Вице-премьер Чернышенко назвал отстранение Ирины Винер влиянием политики Запада на спорт
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Андреев Владимир / URA.RU / ТАСС)

Решение дисциплинарной комиссии Независимого фонда гимнастической этики (GEF) об отстранении от международных соревнований главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер является следствием влияния политики на спортивные ассоциации. Об этом РБК заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы спорта.

«Меня не удивляет, что международные спортивные ассоциации по-прежнему находятся под сильным влиянием западной политики, выбирая санкции вместо того, чтобы добиваться побед в справедливой спортивной борьбе», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что, благодаря профессионализму Винер, российские спортсменки «находятся в отличной спортивной форме и прекрасном настроении», несмотря на все трудности.

«Любой, кто знаком с историей современной художественной гимнастики, знает о несравнимом вкладе Ирины Винер в развитие этого вида спорта. Она воспитала лучших спортсменок мира и самые сильные команды», — продолжил вице-премьер.

По его мнению, многие страны Запада «не могут смириться с постоянным и заслуженным присутствием России на мировом пьедестале».

В решении комиссии говорится, что оно принято в ответ на публичные, оскорбительные и нарушающие правила FIG, заявления Винер в СМИ на Олимпиаде в Токио. Тогда сборная России впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике — в групповом многоборье россиянки проиграли команде Болгарии, а в личном Дина и Арина Аверины уступили золото израильтянке Линой Ашрам.

Винер назвала проведение соревнований по этому виду спорта на Играх-2020 «вопиющим» и «безобразным». В ответ на протест по поводу судейства технический комитет заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

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В решении об отстранении говорилось также о «предполагаемом давлении с требованием снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году». Винер неоднократно публично критиковала ее действия, в том числе и на Олимпиаде в Токио.

Время отсчета срока отстранения Винер наступит через день после снятия FIG санкций с российского спорта, принятых в связи со спецоперацией на Украине, если эти санкции будут отменены в течение пяти лет после принятия данного решения. Если санкции будут сняты позже, то срок отстранения будет сокращен.

Теги
Дмитрий Чернышенко Ирина Винер художественная гимнастика
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