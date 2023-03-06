В Брянской области загорелось здание дома отдыха с баней на площади 1,6 тыс. кв. м

В Брянской области загорелось здание дома отдыха с баней

В поселке Новые Дарковичи Брянской области загорелось здание дома отдыха с баней, кафе и другими сервисами, предварительная площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в здании по адресу: Новые Дарковичи, дом 16а. Сообщение о нем поступило в 20:58. Информации о пострадавших нет.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека)», — рассказали в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 82 человека и 30 единиц техники.

Материал дополняется.