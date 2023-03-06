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Ефимов сообщил о трех новых масштабных инвестпроектах в Зеленограде

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В Москве застройщики могут без торгов получить землю в аренду для возведения различных объектов — заводов, спорткомплексов и объектов социальной инфраструктуры — в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Такой статус присваивается наиболее интересным для города инициативам. По данной программе в Зеленограде будут построены два современных производства и спортивный комплекс общей площадью более 90 тыс. кв. м на земельном участке площадью 20 га. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По предварительной оценке, новые предприятия создадут 790 дополнительных рабочих мест, а инвестиции в строительство заводов составят 2,9 млрд руб. В Восточной коммунальной зоне будут построены экологичные предприятия, в бывшей промышленной зоне «Малино» инвестор возведет деревообрабатывающий завод по выпуску паркетных досок, а в районе Кутузовского шоссе появится спортивный комплекс, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также город передаст около 40 га земли для реализации в Зеленограде еще трех промышленных масштабных инвестиционных проектов на более чем 16,2 млрд руб. Будет возведен индустриальный парк по выпуску инновационных строительных материалов, мебельная фабрика и завод по производству внедорожных кемперов, на которых смогут работать свыше 2,1 тыс. сотрудников.

Теги
Зеленоград масштабный инвестпроект Владимир Ефимов Строительство Москва
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