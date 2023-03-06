МИД заявил о позитивном ответе ШОС на идею Путина о спортивной ассоциации

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) положительно отреагировали на инициативу президента России Владимира Путина о создании ассоциации спортивных организаций под ее эгидой. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель российского президента по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, передает ТАСС.

«Сейчас развернута работа по реализации этой идеи. В принципе реакция партнеров позитивная, от нас ожидают соответствующих концептуальных соображений, как это принято в ШОС», — сказал дипломат.

Путин предложил создать ассоциацию спортивных организаций при ШОС в сентябре 2022 года на встрече глав государств объединения в Самарканде. Он указал на возможность активизации сотрудничества в области спорта и перспективу проведения при организации крупных спортивных мероприятий.

После начала российской спецоперации на Украине некоторые государства высказывались против участия России в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Соответствующую декларацию подписали Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша. Также против участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже выступала Великобритания. Бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на нее россиян грозила Украина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал, что изучает возможность допуска россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе. В организации заявили, что ищут решение, «которое соответствует миссии спорта». Она заключается в объединении, «а не в содействии усилению конфронтации или эскалации», добавили в комитете.

Российский министр спорта Олег Матицын призывал не пытаться «взять в заложники» спортивные федерации. Бойкоты «заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», говорил министр.