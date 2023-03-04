Российские школьники взяли четыре золота на международной олимпиаде Румынии по математике

Россияне завоевали четыре золота на олимпиаде по математике в Румынии

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Имена победителей — Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Эльдар Хисамутдинов и Павел Прозоров.

Школьники стали лидерами в индивидуальном зачете. Трое из четырех медалистов учатся в Президентском физико-математическом лицее № 239 в Санкт-Петербурге. Четвертый победитель олимпиады, Павел Прозоров, представлял петербургский лицей № 533.

Олимпиада Romanian Master of Mathematics ежегодно проходит в Румынии. В этом году она состоялась в 14-й раз. Российские школьники принимали участие в мероприятии дистанционно, уточнили в Минпросвещения.

Подготовкой детей к олимпиаде руководили учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Кожевников.

При этом в таблице предварительных результатов олимпиады имен российских школьников нет, они выступали под нейтральным флагом в качестве «индивидуальных участников». Рейтинг возглавляют школьники из Румынии и США Давид-Андрей Ангхель и Александер Ван с 31 баллом у каждого. Первое место среди государств-участников досталось Соединенным Штатам.

В 2021 году команда российских школьников также завоевала четыре медали на олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Две из них были золотыми, еще две — серебряными.