Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 13:33
Украина потребовала «четких объяснений» от нового экипировщика «Зенита» Спорт, 13:26
Россияне завоевали четыре золота на олимпиаде по математике в Румынии Общество, 13:17
Два человека погибли при падении самолета в Израиле на шоссе Общество, 13:10
Суд на Алтае арестовал подозреваемую в работе на украинскую организацию Общество, 12:58
Россиянин повторил рекорд НХЛ по количеству обменов в день дэдлайна Спорт, 12:56
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 12:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дуда предложил спортсменам из России нести бремя и забыть о соревнованиях Спорт, 12:48
Швейцария «увернулась» от волны инфляции. Может ли Россия это повторить Pro, 12:47
Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным Политика, 12:34
Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор Общество, 12:15
Губернатор сообщил об обстреле села и поселка в Курской области Политика, 12:10
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 12:10
Производитель Leopard оценил перспективы танкового завода на Украине Политика, 12:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Россияне завоевали четыре золота на олимпиаде по математике в Румынии

Российские школьники взяли четыре золота на международной олимпиаде Румынии по математике
Фото: пресс-служба Минпросвещения России
Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Имена победителей — Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Эльдар Хисамутдинов и Павел Прозоров.

Школьники стали лидерами в индивидуальном зачете. Трое из четырех медалистов учатся в Президентском физико-математическом лицее № 239 в Санкт-Петербурге. Четвертый победитель олимпиады, Павел Прозоров, представлял петербургский лицей № 533.

Олимпиада Romanian Master of Mathematics ежегодно проходит в Румынии. В этом году она состоялась в 14-й раз. Российские школьники принимали участие в мероприятии дистанционно, уточнили в Минпросвещения.

Подготовкой детей к олимпиаде руководили учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Кожевников.

При этом в таблице предварительных результатов олимпиады имен российских школьников нет, они выступали под нейтральным флагом в качестве «индивидуальных участников». Рейтинг возглавляют школьники из Румынии и США Давид-Андрей Ангхель и Александер Ван с 31 баллом у каждого. Первое место среди государств-участников досталось Соединенным Штатам.

Читайте на РБК Pro
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Как мошенничают менеджеры компаний и кладут себе в карман чужие деньги
Если McDonald's вернется: как продаются активы с правом обратного выкупа
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей

В 2021 году команда российских школьников также завоевала четыре медали на олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Две из них были золотыми, еще две — серебряными.

Теги
Румыния математика школьники
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Школьники из России взяли золото на международной олимпиаде по математике
Общество
Школьники из России поставили рекорд в олимпиаде по астрономии в Колумбии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter