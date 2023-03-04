«Газпром» сократил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа» до 39,8 млн куб. м

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину до 39,8 млн куб. м. Это следует из данных по прокачке за 3 и 4 марта, предоставленных компанией.

Так, за 3 марта через газоизмерительную станцию «Суджа» было подано 42,4 млн куб. м газа, за 4 марта планируется подать 39,8 млн куб. м. Таким образом, прокачка снизилась примерно на 5,3%.

В январе «Газпром» сокращал транзит, а в феврале постепенно нарастил прокачку.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет его по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» приостановлена в марте, по «Северному потоку» полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября. Российские власти считают случившееся терактом.

Принимать газ для транзита через ГИС «Сохрановка» украинская сторона перестала еще в прошлом мае. В Киеве заявили, что станция находится в ЛНР и контролируется российскими силами.