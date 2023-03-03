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В московской школе девочка ударила ножом мальчика

Мальчик получил ножевое ранение в московской школе №538
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

СК проводит проверку по факту ранения ученика ножом в одной из московских школ. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

На сайте ведомства сообщается, что одна из учениц школы нанесла колото-резаное ранение 13-летнему подростку. «Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — добавили в СК. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Следователи находятся на месте происшествия, опрашиваются директор, учителя и очевидцы.

По данным телеграм-канала Mash, девочка ударила мальчика, потому что он к ней приставал. Конфликт произошел в мужском туалете: девочка достала перочинный нож, чтобы его напугать, а в итоге ударила его в область лопаток. В полиции школьница сказала, что не знает, как дело дошло до удара, пишет канал.

Канал Readovka утверждает, что драка в школе №538 произошла по другой причине: мальчик на перемене со своими друзьями обсуждал шутку, в которой фигурировало ее имя, а девочка проходила мимо, услышала это и приняла на свой счет. Она решила отомстить и ударила ученика ножом на лестнице. Одноклассник нападавшей рассказал, что она давно носит в школу нож.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы, направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в школу №538.

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Школа ножевые ранения новости
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