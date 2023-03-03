В мэрии Москвы назвали средние сроки возведения станций БКЛ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 16:19
Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую безопасность объектов МВД Политика, 16:40
В Китае предложили разрешить незамужним женщинам заморозку яйцеклеток Общество, 16:34
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:19
FTX выявила нехватку $8,8 млрд средств клиентов Крипто, 16:14
На Украине приговорили к 12 годам российского военного летчика Политика, 16:07
«Дом.РФ» назвал регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку Недвижимость, 16:04
Как разобраться в ассортименте отечественного ПО и не ошибиться с выбором Pro, 16:01
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Путин открыл заседание Совета безопасности. Видео Политика, 16:00
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 15:56
В московской школе девочка ударила ножом мальчика Общество, 15:55
«Зенит» оштрафовали на ₽200 тыс. за бросавших снежки болельщиков Спорт, 15:52
Прокурор запросил для Промеса два года тюрьмы по делу о ножевом ранении Спорт, 15:52
Мэр Енакиево в ДНР сообщил о сбитом над городом самолете Политика, 15:43
Где конкретика, Илон Маск? Что произошло в Tesla в день инвестора Pro, 15:40
Город ,  
0 

В мэрии Москвы назвали средние сроки возведения станций БКЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Средний срок строительства одной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена составил 2–3 года. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Полный запуск Большого кольца столичного метро состоялся 1 марта 2023 года. Сейчас на ней 31 станция, длина же ветки составляет 70 км, что делает ее самой протяженной кольцевой линией в мире. Не считая Каховской линии на юге Москвы, которая появилась в конце 1960-х годов, а теперь вошла в состав БКЛ, новую линию начали строить с 2011 года и открывать участками с 2018-го. «Проект строительства БКЛ был реализован в максимально сжатые сроки. Учитывая масштабы и сложность, это настоящий подвиг всех проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей», — прокомментировал Бочкарев.

В особенности это заметно с учетом того, что сами станции — крайне сложные сооружения как с инженерной, так и с архитектурной точки зрения, добавил чиновник. «На каждой станции проложено примерно 800 км кабелей и смонтировано 55 различных инженерных систем, последние включают в себя около 25 тыс. единиц оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность станции», — заявил вице-мэр Бочкарев.

Также строительство БКЛ потребовало разработки инновационных решений в архитектуре. Например, для отделки станции «Воронцовская» впервые в истории московского метро был использован искусственный камень — кварцевый агломерат, обладающий высокой износостойкостью. Подвесной же потолок на станции «Новаторская» выполнен из стекла — как отделочный материал столичные метростроевцы также применили его здесь впервые.

Теги
Московский метрополитен Большая кольцевая линия метро Строительство Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter