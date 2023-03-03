В мэрии Москвы назвали средние сроки возведения станций БКЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Средний срок строительства одной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена составил 2–3 года. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Полный запуск Большого кольца столичного метро состоялся 1 марта 2023 года. Сейчас на ней 31 станция, длина же ветки составляет 70 км, что делает ее самой протяженной кольцевой линией в мире. Не считая Каховской линии на юге Москвы, которая появилась в конце 1960-х годов, а теперь вошла в состав БКЛ, новую линию начали строить с 2011 года и открывать участками с 2018-го. «Проект строительства БКЛ был реализован в максимально сжатые сроки. Учитывая масштабы и сложность, это настоящий подвиг всех проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей», — прокомментировал Бочкарев.

В особенности это заметно с учетом того, что сами станции — крайне сложные сооружения как с инженерной, так и с архитектурной точки зрения, добавил чиновник. «На каждой станции проложено примерно 800 км кабелей и смонтировано 55 различных инженерных систем, последние включают в себя около 25 тыс. единиц оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность станции», — заявил вице-мэр Бочкарев.

Также строительство БКЛ потребовало разработки инновационных решений в архитектуре. Например, для отделки станции «Воронцовская» впервые в истории московского метро был использован искусственный камень — кварцевый агломерат, обладающий высокой износостойкостью. Подвесной же потолок на станции «Новаторская» выполнен из стекла — как отделочный материал столичные метростроевцы также применили его здесь впервые.