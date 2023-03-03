Ракова рассказала о создании в Москве Содружества школьных театров

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Свыше 400 театров в школах, более 50 театров на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в состав Содружества школьных театров Москвы. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Данное образовательное пространство позволит педагогам, проходящим обучение на базе содружества, аккумулировать профессиональные навыки, а ученикам — получить единую площадку для постоянного творческого роста.

«Теперь школьные театры смогут расширить свою аудиторию и поднять спектакли на качественно новый уровень, — подчеркнула Ракова. — Для работы над постановками мы будем активно приглашать деятелей культуры и искусств, чтобы юные артисты перенимали их опыт и знания, учились у мастеров своего дела».

Так, первый фестиваль «Живая сцена», на котором творческие коллективы расскажут о своих студиях и представят спектакль в одной из трех номинаций, пройдет до конца текущего учебного года. Заявки на участие уже подали более 300 театров общей численностью 6,5 тыс. юных актеров. Финалисты покажут спектакли на профессиональной театральной сцене.

Кроме того, уже создана Московская мастерская театральной педагогики во главе с режиссером Вадимом Злотниковым для руководителей студий, в которой прорабатываются актуальные теоретические и практические вопросы: в чем отличие профессионального театра от школьного, как начать работу над литературным материалом, как снять зажимы у детей перед выступлением на сцене. Все педагоги смогут получить консультации в рамках содружества от действующих экспертов в области театрального искусства, пройти мастер-классы и тренинги, получить методическую поддержку в работе. Среди наставников можно отметить театрального режиссера Юрия Ляхова, актрису театра Ксению Несвяченую, артиста театра и кино Михаила Лукина и других.