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Эксперты оценили потенциал БКЛ для транспортной доступности москвичей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена, полный запуск которой состоялся 1 марта, обладает провозной способностью на несколько десятилетий вперед, сообщили в столичном Дептрансе. Всего на БКЛ будет 47 пересадок на все действующие и перспективные линии метро, МЦК и диаметры, что кардинально улучшает транспортную доступность для жителей всех районов города, заверили в ведомстве.

В ряде районов с полным запуском БКЛ метро появилось впервые, либо же новая линия серьезно разгрузит имеющиеся узлы, отмечает замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков. «Трудно переоценить важность новых станций для жителей, например, Нагатинского Затона, районов Хорошево-Мневники, Можайского, Текстильщиков, Марьиной Рощи. Но я бы сказал, что потенциалом обладают не только и не столько станции, сколько сама линия, перераспределяющая все пассажирские перемещения в городе, — добавил Кулаков. — Можно сказать, что БКЛ будут пользоваться в той или иной степени жители всех районов Москвы».

Доступность транспортной инфраструктуры — важный, хоть и не единственный фактор социально-экономического развития города, говорит президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. Так, открытие новых станций БКЛ теоретически может внести вклад в подорожание жилья вокруг них, хотя одномоментного скачка цен эксперт не ожидает. По оценкам же столичных властей, открытие новых станций метро выражается в удорожании жилплощади в округе на 15–20%.

Большая кольцевая линия — крупнейший проект метростроения в мире, самая протяженная кольцевая линия метро. Не считая бывшей Каховской ветки на юге, БКЛ строилась с 2011 года и открывалась участками с 2018-го. Запуск движения по полному кольцу состоялся 1 марта 2023 года.

Теги
Большая кольцевая линия метро Москва Дептранс Московский метрополитен Департамент транспорта Москвы
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