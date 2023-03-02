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В мэрии рассказали об инновациях при проходке восточного участка БКЛ

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Важную роль в достройке и открытии полного хода Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена сыграли отечественные инновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Как пример он привел систему интерактивного управления технологическими параметрами проходки, использованной при строительстве юго-восточного участка линии.

Движение по всему большому кольцу было открыто 1 марта 2023 года. Реализация главного проекта отечественного метростроения заняла более десяти лет, что выразилось в создании линии с 31 станцией длиной 70 км. Порядка 11 км из них составляет восточный участок БКЛ, в который входят станции «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики».

«Возведение станции «Печатники» и двухпутного перегонного тоннеля до станции «Нагатинский Затон» велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенкой. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка», — подчеркнул Бочкарев. Именно тут и понадобилась интерактивная система — победитель конкурса передовых технологий Тоннельной ассоциации России.

Перед началом строительства была проведена оценка состояния грунтового массива по технологии радиоволновой геоинтроскопии (РВГИ), фиксирующей изменения электрических характеристик среды в пространстве между действующими и строящимся тоннелями. РВГИ на ранних стадиях позволяет выявить и предотвратить развитие негативных процессов, влияющих на надежность сооружений. Руководитель АО «Мосинжпроект», компании-проектировщика новых линий и станций московского метро, Юрий Кравцов пояснил, что интерактивное управление параметрами проводки позволило минимизировать осадку грунта у коллектора реки Нищенки благодаря возможности корректировки давления пригруза щита в режиме реального времени.

Теги
Большая кольцевая линия метро инновации Андрей Бочкарев Москва тоннель
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