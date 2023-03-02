Во Вьетнаме избрали нового президента

Во Ван Тхыонга (Фото: Minh Hoang / EPA / ТАСС)

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало члена политбюро и постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщает VnExpress. Во Вьетнаме высшим органом власти является парламент, а руководящая роль в государстве отводится компартии.

Во Ван Тхыонг будет занимать должность президента страны до 2026 года.

Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в коммуне Ан Фуок провинции Виньлонг на юге Вьетнама, передает Би-би-си. В 1992 году он окончил философский факультет по специальности «марксистско-ленинская философия» университета Хошимина, а в 1999 году получил степень магистра философии университета социальных и гуманитарных наук при этом же университете.

После окончания учебы начал строить политическую карьеру. Занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама и местных подразделениях партийных организаций. В июне 2007 года Во Ван Тхыонг стал депутатом Национального собрания. В 2011 году вошел в состав ЦК правящей партии.

Кандидатуру политика на пост президента страны одобрил ЦК Компартии Вьетнама на внеочередном пленуме, который прошел 1 марта. На посту главы государства он сменил Нгуен Суан Фука, который ушел в отставку по собственному желанию.

Нгуен Суан Фук стал первым президентом современного Вьетнама, сложившим полномочия до истечения их срока. До избрания нового главы государства его обязанности временно исполняла вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан.