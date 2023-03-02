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Ракова рассказала о профориентационных каникулах московских школьников

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В феврале учащиеся в предпрофессиональных классах юные москвичи на базе нескольких ведущих вузов столицы посетили так называемые профориентационные каникулы — практико-ориентированные курсы и мастер-классы с участием университетских преподавателей. Об итогах этих «каникул» рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С нового учебного года в школах Москвы полномасштабно будет внедрен новый стандарт предпрофессионального образования, а значит у школьников появится еще больше возможностей для профессиональной самореализации, — подчеркнула Ракова. — Активно в этом помогают ведущие вузы — партнеры проекта, где будут действовать программы с акцентом на проектную и научную деятельность, а каждый учащийся сможет проводить исследование или разрабатывать проект под руководством преподавателя вуза».

В комплексе социального развития Москвы раскрыли детали профориентационных каникул, которые прошли в пяти столичных вузах:

  • На базе МГТУ «Станкин» состоялся курс «Разработка мобильных приложений», где старшеклассники учились программировать на языке Java и разрабатывать приложения для устройств на платформе Android.
  • На каникулах в РГУ имени А.Н. Косыгина ребята прошли полный цикл сборки и запуска в эфир телепередачи, упор в обучении стоял на маркетинговые исследования, тимбилдинг и создание презентаций.
  • Форматом профориентационных каникул в НИУ ВШЭ стала ролевая игра «Цивилизация»: каждый из участников представлял определенное государство, в ходе переговоров им предлагалось решать международные кризисы.
  • На базе НИТУ МИСиС прошли ИТ-каникулы, где школьники учились проектировать и собирать роботов, а также создавать проекты в виртуальной реальности.
  • Наконец, в РГГУ старшеклассников обучали информационным коммуникациям и самопрезентации: ребятам предлагалось самим сформировать информационный повод и подготовить по нему пресс-релиз.

Городская программа предпрофессиональных классов призвана помочь старшеклассникам заранее определиться с карьерной траекторией. Проект существует девять лет, но с сентября 2023 года в столице вступит в силу новый стандарт профессионального образования, значительно расширяющий охват программы. Так, во все школьные предметы для 10–11 классов войдет знакомство с будущей профессией, школьники смогут посетить профильные городские предприятия для знакомства с профессией, а вузах они будут готовить проекты под руководством опытных наставников.

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выбор профессии Москва старшеклассник Анастасия Ракова
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