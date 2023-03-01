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WSJ узнала об отказе Paramount продать один из телеканалов за $3 млрд

WSJ: Paramount отказалась от сделки по продаже телеканала Showtime за $3 млрд
Фото: James R. Martin / Shutterstock
Фото: James R. Martin / Shutterstock

Медиахолдинг Paramount Global отклонил предложение своего бывшего топ-менеджера Дэвида Невинса о покупке кабельного телеканала Showtime, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Невинс предлагал за канал более $3 млрд. До этого на Showtime претендовали еще несколько потенциальных покупателей, в том числе один из бывших руководителей Showtime Марк Гринберг (он предлагал $6 млрд). Компания отклонила и эти предложения.

Paramount Global принадлежит киностудия Paramount, стриминговый сервис Paramount+ и кабельные каналы, включая Nickelodeon и Comedy Central. До этого газета писала, что компания планирует закрыть стриминговый сервис Showtime и перенести контент с него на платформу Paramount+. По данным WSJ, холдинг сейчас ищет возможность для экономии средств и получения доходов от такого слияния и планирует повысить цену на премиум-подписку Paramount+ с программами Showtime с $9,99 до $11,99.

По мнению руководства, объединение Showtime с Paramount+ создаст большую ценность для акционеров, чем продажа телеканала.

На Showtime в разное время выходили такие сериалы, как «Бесстыжие» (Shameless, 2011–2021), «Твин Пикс: Возвращение» (Twin Peaks: The Return, 2017), «Декстер» (Dexter, 2006–2013), «Секс в другом городе» (The L Word, 2004–2009) и другие.

Теги
телеканал медиахолдинги сделка
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