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Ефимов сообщил о конкурсе на поставку Москве медицинской мебели по офсету

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал электронный конкурс на право заключения десятилетнего офсетного контракта на выпуск и поставку более 80 наименований медицинской мебели в лечебные учреждения столицы. Заявки на открытый конкурс принимаются до 16 марта, по его результатам будет определен будущий инвестор. В течение трех лет он должен локализовать в городе производство медицинской мебели и вложить в этот процесс не менее 250 млн руб.

Конкурс проходит в рамках системы офсетных (то есть встречных) контрактов, которая применяется в столице с 2017 года. Это форма государственно-частного партнерства (ГЧП), при которой госзаказчик гарантирует компании закупку продукции в течение определенного времени в указанном объеме. Бизнес же берет на себя обязательство создать или модернизировать необходимое заказчику производство.

В июле 2022 года вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, позволяющие привлечь к заключению такого рода соглашений больше производителей. Во-первых, был снижен минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с 1 млрд до 100 млн руб. Во-вторых, появилась возможность подписывать офсеты по межрегиональному контракту, привлекая другие регионы.

В применении данной формы ГЧП среди российских регионов столица является пионером и продолжает сохранять лидерские позиции. «Москва продолжает расширять сферы применения механизма офсетных контрактов, но в фокусе по-прежнему остаются социально важные категории товаров, например локализация производств медицинских изделий», — пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Теги
ГЧП контракты госзакупка Владимир Ефимов Москва
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