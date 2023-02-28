Премьер-министр Мали по-русски назвал себя «малийским москвичом»
Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла назвал себя «малийским москвичом».
«Знаете, я жил в СССР 11 лет. Один год в Минске и десять лет в Москве, так что я в какой-то степени москвич — малийский москвич», — рассказал он по-русски в интервью «РИА Новости».
Кокалла учился в Московском электротехническом институте связи (сейчас это Московский технический университет связи и информатики). Он рассказал, что многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают из-за конфликта между Россией и Украиной.
«У меня так много друзей в России, если начну их перечислять, могу забыть кого-то; и мои профессора, учительницы и учителя, они были для нас как папа и мама — когда мы не понимали, что говорили, они объясняли очень терпеливо, и так до диплома. Это всегда останется в памяти. Спасибо и большой привет всем россиянам», — сказал премьер.