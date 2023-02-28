Мост через реку Сходня в Зеленограде построят к 2026 году

Фото: stroi.mos.ru

Масштабный инфраструктурный объект в Зеленограде — мост через реку Сходня и тоннель под путями Октябрьской железной дороги — будет построен и введен в эксплуатацию в 2026 году. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Путепровод будет располагаться неподалеку от железнодорожной станции «Алабушево» и одноименной площадки особой экономической зоны «Технополис Москва». Проект подразумевает строительство 2,3 км дорог: реконструкцию прилегающей уличной сети, возведение моста над рекой Сходня и прокладывание тоннеля под железнодорожными путями. Последнюю часть работ возьмет на себя ОАО «РЖД».

По словам Бочкарева, на данный момент завершено проектирование объекта, до конца года по итогам конкурса будет определен подрядчик, который следом начнет работы по реконструкции прилегающих дорог и возведению моста. По оценкам главы столичного депстроя Рафика Загрутдинова, объект повысит транспортную доступность зеленоградских районов Крюково и Силино, а также подмосковного Солнечногорска.

Также к 2026 году планируется завершение второго и последнего этапа строительства технопарка «Алабушево», входящего в ОЭЗ «Технополис Москва», — он будет находиться в непосредственной близости от нового путепровода. Там запланировано размещение офисов и высокотехнологичных производств, что позволит создать около 2,5 тыс. новых рабочих мест.