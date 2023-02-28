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Жители штата в США пожаловались на рак из-за «грибка Jack Daniel’s»

Жители округа Линкольн в штате Теннесси пожаловались на распространение грибка Baudoinia compniacensis, который используется для изготовления виски компанией Jack Daniel's, построившей там хранилища напитка в 2018 году, сообщает The Independent. Пока сооружений шесть, но компания планирует построить еще 14.

Местные жители заявляют о поражении домов и растений плесенью или «грибком виски», вызванным парами этанола от хранилищ. Патрик и Кристи Лонг, живущие неподалеку от хранилища, подали в суд на власти округа.

По словам Патрика, у его жены проблемы с дыханием, а один из соседей заболел раком. Мужчина заявил, что у местных жителей есть два основных требования — установить систему фильтрации воздуха, которая блокирует выбросы этанола и ограничивает рост грибков в округе, а также провести исследование воздействия на окружающую среду и потенциальную опасность для здоровья.

В декабре прошлого года прошли публичные слушания, в которых приняли участие около 200 местных жителей и сотрудников Jack Daniel's, пишет газета. Бекки Бенсон Кэрролл сказала, что у нее рак легких четвертой стадии, который добрался до ее мозга. «Я не могу доказать, что это из-за этого этанола, но кто-то должен доказать, что это не так. Я за систему фильтрации», — сказала она, добавив, что ее собака страдает хроническим обструктивным заболеванием легких.

Вице-президент винокурни Jack Daniel's и заместитель генерального директора Мелвин Киблер утверждал, что хранилища соответствуют всем требованиям, качество воздуха в них контролируется. «Защита окружающей среды является нашим главным приоритетом для безопасности и здоровья наших сотрудников и наших соседей», — заявил он, отметив, что доступная технология фильтрации воздуха неприменима к работе Jack Daniel's.

В 2019 году суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $29 млн больной раком женщине. Последняя обвинила компанию в том, что заболела из-за асбеста, который содержался в продуктах Johnson & Johnson, в частности, в детской присыпке.

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Согласно опубликованному в декабре 2018 года Reuters расследованию, в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с 1950-х годов периодически находили следы асбеста. В 1970-х годах компания Johnson & Johnson не сообщила об этом Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США.

Тогда производитель детской присыпки отверг обвинения, заявив, что «предположения о том, что Johnson & Johnson знало или скрывало информацию относительно безопасности талька заведомо ложны».

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