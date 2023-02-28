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Ракова рассказала о расширении проактивного диспансерного наблюдения

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Проактивное диспансерное динамическое наблюдение москвичей с хроническими заболеваниями теперь распространено на все взрослые поликлиники города. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения, — добавила Ракова. — Во-первых, врач контролирует состояние пациента не от случая к случаю, а постоянно, в динамике. Во-вторых, одна из целей проекта — привить горожанам с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями в своем состоянии».

Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике. Если они увидят в электронной медкарте факт вызова скорой или врача на дом, врачи могут проактивно пригласить пациента на прием, не дожидаясь планового визита.

Пилот этого проекта запустили в 2022 году на базе двух городских поликлиник. Сейчас уже около 1 млн москвичей с болезнями из девяти категорий находятся на таком наблюдении: «вести» индивидуально каждого из них позволяет «Диспансерное наблюдение» — специальный сервис в ЕМИАС, где в электронном виде хранится вся информация о таких пациентах и формируется персональная программа наблюдения. Девять категорий заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, были определены как самые частые причины смертности. Сюда входит сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь.

Программа рассчитана на формирование ответственного отношения к медицинским рекомендациям и как следствие — улучшению качества и продолжительности жизни пациентов с хроническими заболеваниями. Поддержку специалистам в этом оказывают помощники врачей — отдельная категория сотрудников со средним медицинским образованием. На данный момент в штате столичных поликлиник работает 400 помощников врачей, помогающих вести здоровый образ жизни и ассистирующих по организационным вопросам. При необходимости возможно увеличить их число до 600 человек. «Фактически, мы создаем систему заботы о здоровье пациента, где ключевые звенья — сам пациент, врач и помощник врача», — подчеркнула Анастасия Ракова.

Ранее столичные власти объявляли, что диспансерное наблюдение с 2023 года включено в перечень бесплатных услуг, доступных москвичам по полису ОМС.

Теги
диспансеризация Москва современная поликлиника Анастасия Ракова российский врач
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