В Грузии нашли погибшей основательницу театра «Лось и светлячок»

Ирина Слюсарь (Фото: Театр кукол и предмета «Лось и светлячок»)

Пропавшую в Грузии основательницу петербургского театра «Лось и светлячок» Ирину Слюсарь нашли погибшей, сообщается в чате волонтеров «Пошук».

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности», — говорится в сообщении.

Ранее в чате появилась ориентировка, в которой говорилось, что Слюсарь смыло волной в море вместе с собакой Гретой во второй половине дня 22 февраля. Она гуляла в городе Кобулети с подругой, которую позже выбросило на берег.

РБК направил запрос в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и обратился за комментарием в театр «Лось и светлячок».

Детский кукольный театр «Лось и светлячок» Слюсарь и Дарья Никитина основали в 2021 году, они ездили со спектаклями по разным городам России. «Фонтанка» пишет, что в марте 2022 года основательницы театра переехали в Грузию.