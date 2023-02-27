В пятиэтажке в Ульяновске взорвался газ

МЧС: один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске

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В пятиэтажном жилом доме в Ульяновске произошел взрыв газа, сообщило региональное управление МЧС.

ЧП произошло на улице Ефремова на западе города. Сообщение о взрыве поступило в 11:14 (10:14 мск). Пострадал один человек, десятерых эвакуировали.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о двух пострадавших. По его словам, взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск» пишет, что пострадали мужчина, который находился в квартире, и пожилая женщина, которая шла под окнами: ее ранило осколком.