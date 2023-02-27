Ракова объявила новую фазу проекта «Московское долголетие»

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Проект мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» вступает в новую фазу своего развития: чтобы повысить вовлеченность текущих участников и привлечь новых, организаторы запускают новую линейку активностей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Нам важно увеличивать вовлеченность горожан старшего возраста: предлагать больше возможностей для участников проекта, привлекать в него новичков, — пояснила Ракова. — Поэтому мы и запускаем новые активности». Проект «Московское долголетие» был запущен по инициативе столичного мэра Сергея Собянина 1 марта 2018 года. Внедрение новых мероприятий состоится в рамках юбилейной недели (с 27 февраля по 3 марта) и будет включать в себя три проекта.

Во-первых, это пятиборье, в котором объединены как интеллектуальные, так и спортивные состязания. Марафон стартует 27 февраля и продлится пять дней, в течение которых состоятся квизы, спортивные эстафеты, кулинарные и творческие состязания. Примут участие в них 129 команд из всех районов Москвы.

Далее, 1 марта состоится премьерный показ мюзикла «Миссия Долголетие», подготовленный участниками проекта совместно со звездами российской эстрады и кино. Премьера будет бесплатной и пройдет в семи кинотеатрах сети «Москино».

Наконец, с 1 марта на Гоголевском и Чистопрудном бульварах откроется фотовыставка «Вселенная московского долголетия». На ней в разных образах запечатлены участники столичной программы, присоединившиеся к нему одними из первых пять лет назад. Фотопортреты будут сопровождать аннотации — вдохновляющий, мотивирующий рассказ каждого из участников о причинах, побудивших их присоединиться к «Московскому долголетию», и о том, как в итоге проект изменил их жизнь.