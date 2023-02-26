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В Омской области женщина умерла на конкурсе по поеданию блинов

Женщина подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов в Омской области
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Омской области на конкурсе по поеданию блинов умерла женщина, сообщает телеграм-канал Baza и агентство «РИА Новости».

«Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась», — сказал агентству источник в силовых структурах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Омской области.

Инцидент произошел в санатории «Коммунальник». Женщина умерла во время конкурса по случаю празднования Масленицы до приезда скорой помощи. Как уточняет Baza, окружающие пытались откачать участницу конкурса, но у них не получилось. После этого ей попытался помочь дежурный врач санатория, который также не сумел ничего сделать. Скорая помощь констатировала смерть. В областном УМВД информацию о произошедшем подтвердили, передает «РИА Новости», проводится проверка случившегося.

Теги
Масленица смерть блины
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