Компании стали реже поздравлять сотрудников с днем рождения

В подавляющем большинстве компаний есть традиция поздравлять сотрудников с днем рождения. Это следует из опроса SuperJob (есть у РБК).

Каждый третий работодатель дарит работнику на день рождения подарок или букет, трое из десяти — деньги. Четверть опрошенных работодателей (28%) поздравляют именинников на корпоративном сайте. Меньше всего компаний (4%) отпускают в день рождения раньше с работы или дают выходной. Лишь 3% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

По сравнению с 2020 годом компаний, поздравляющих персонал с днем рождения, стало меньше (на 81%). В период пандемии работодатели считали важным добавить положительных эмоций в рабочий процесс и сплотить коллектив, в том числе находящийся на удаленке.

Трудоустроенным гражданам традиция дарить подарки от коллектива нравится меньше, чем привычка угощать коллег в день своего рождения. Фуршет организуют семеро из десяти опрошенных, а об обычае скидываться на подарки рассказали шесть из десяти, это нравится 51% и 45% соответственно. Причем женщины чаще, чем мужчины, поддерживают обе традиции.

Коллективов, где скидываются на подарки коллегам, за три года стало меньше. Угощать коллег в честь своего дня рождения, напротив, стали чаще. На тенденцию повлияло уменьшение числа сотрудников на удаленке.

Другой опрос SuperJob показал, что семеро из десяти россиян лучше работает в хорошем настроении. Лишь 1% опрошенных признался, что достигает отличных результатов, когда трудится в плохом расположении духа. Затруднился оценить влияние своего настроения на рабочий процесс каждый десятый: «Я всегда работаю хорошо, настроение на это не влияет».