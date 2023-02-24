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Легендарный миллиардер с Уолл-Стрит и друг Клинтонов покончил с собой

Легендарный миллиардер с Уолл-Стрит и друг Клинтонов Томас Ли покончил с собой
Томас Ли
Томас Ли (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images for Lincoln Center)

78-летний американский миллиардер Томас Ли покончил жизнь самоубийством, сообщает Bloomberg.

Тело финансиста было найдено в офисе принадлежащей ему компании в Нью-Йорке. Полиция прибыла на место происшествия в бизнес-центр на Пятой авеню в Манхэттене, фирма миллиардера Thomas H. Lee Capital LLC расположена на шестом этаже.

«В то время как мир знал его как одного из пионеров в сфере прямых инвестиций и успешного бизнесмена, мы знали его как преданного мужа, отца, дедушку, брата», — говорится в заявлении представителя семьи Ли Майкла Ситрика.

Томас Ли родился 27 марта 1944 года. Он был одним из первых бизнесменов в области прямых инвестиций и выкупа акций с использованием заемных средств. Его фирма Thomas H. Lee Partners была основана в 1974 году — это одна из старейших инвестиционных компаний в мире. На момент смерти Ли был управляющим партнером в Lee Equity Partners — частной инвестиционной организации, которую он основал в 2006 году. По данным Forbes, его состояние составляло $2 млрд. В 1992 году он купил компанию Snapple Bevearages, производящую сокосодержащие напитки. Через два года бизнесмен продал ее за $1,7 млрд — за стоимость, в 32 раза превышающую собственный капитал, уточняет Forbes.

Daily mail называет Ли близким другом семьи Клинтон. Газета напоминает, что после проигрыша Бараку Обаме в борьбе за выдвижение в президенты в 2008 году Хиллари Клинтон вместе с мужем экс-президентом США Биллом Клинтоном поехали в дом Ли в Ист-Хэмптоне.

Томас Ли был также известен как филантроп: он пожертвовал $22 млн Гарвардскому университету, был попечителем Музея современного искусства в Нью-Йорке, Линкольн-центра, Музея еврейского наследия и Медицинского центра Нью-Йоркского университета. Ли был крупным спонсором художника Джеймса Таррелла.

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