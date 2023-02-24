Самолет аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона
Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, аварийно сел в Красноярске, «по предварительным данным, пострадавших нет», сообщили в Следственном комитете. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы до этого сообщал о пяти пострадавших на борту Boeing 737.
На борту были 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и восемь членов экипажа, сообщили в СК. Ведомство организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
По данным агентства, система регулирования давления пассажирского салона отказала на высоте 11 тыс. м. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение.
РБК направил запрос в авиакомпанию «Россия».
В 2021 году падение давления в пассажирском салоне произошло на самолете авиакомпании «Аэрофлот». Самолет летел из Москвы в Пермь. На борту находились 130 пассажиров, включая семь детей, никто не пострадал. Самолет совершил посадку в аэропорту Перми в штатном режиме.