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Самолет аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона

Boeing 737 совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона
Самолет, летевший рейсом Сочи — Красноярск, совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил о пяти пострадавших, в СК заявили, что предварительно травм никто не получил
Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, аварийно сел в Красноярске, «по предварительным данным, пострадавших нет», сообщили в Следственном комитете. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы до этого сообщал о пяти пострадавших на борту Boeing 737.

На борту были 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и восемь членов экипажа, сообщили в СК. Ведомство организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

По данным агентства, система регулирования давления пассажирского салона отказала на высоте 11 тыс. м. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Россия».

В 2021 году падение давления в пассажирском салоне произошло на самолете авиакомпании «Аэрофлот». Самолет летел из Москвы в Пермь. На борту находились 130 пассажиров, включая семь детей, никто не пострадал. Самолет совершил посадку в аэропорту Перми в штатном режиме.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
разгерметизация самолет аварийная посадка Красноярск «Россия» СК новости
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