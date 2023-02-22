Ведущий артист «Ленкома» Чунаев умер на 85-м году жизни

Борис Чунаев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Заслуженный артист РСФСР, ведущий артист театра «Ленком» Борис Чунаев умер в возрасте 84 лет, сообщает телеграм-канал театра.

«Множество разноплановых образов, созданных Артистом в кинематографе, сделало его популярным и любимым широким зрителем», — говорится в сообщении.

Чунаев родился в 1937 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1967 году он был принят в труппу «Ленкома». За свою карьеру он сыграл множество ролей, в том числе в спектаклях «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Тиль», «Диктатура совести», «Поминальная молитва», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)».

С конца 1960-х он также снимался в кино. Чунаев сыграл в таких кинолентах, как «Генерал Рахимов», «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона» и других.